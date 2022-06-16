Власти Украины решили повторить мариупольский сценарий на заводе "Азот" – МО РФ

В Северодонецке идут ожесточенные бои. Они сосредоточены вокруг завода "Азот", где от артиллерийских обстрелов укрываются в том числе мирные жители.

Власти Украины решили повторить мариупольский сценарий на данном заводе. Об этом заявили в Минобороны России. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

