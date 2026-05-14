Новости мира: прокуратура Франции потребовала приговорить Саркози к 7 годам тюрьмы

Прокуратура Франции потребовала приговорить бывшего президента Николя Саркози к 7 годам тюрьмы по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года со стороны Ливии. Об этом сообщили французские СМИ. Саркози свою причастность к преступлению отрицает.

Мощные ливни спровоцировали серьезное наводнение в турецкой провинции Самсун. Река вышла из берегов, затопив улицы, припаркованные автомобили и жилые дома. По имеющейся информации, как минимум 12 человек получили травмы разной степени тяжести. Непогода также настигла и другие города Турции.

