Новости мира: США сократили помощь Украине на 99%

США сократили финансовую и военную помощь Украине на 99%, сообщает New York Times. По данным издания, на этом фоне украинский лидер Владимир Зеленский начал дистанцироваться от Вашингтона. Газета называет происходящее "репетицией расставания".

Турист из Новой Зеландии получил пожизненный запрет на посещение Рима после того, как в состоянии опьянения прыгнул в фонтан Треви. Его оштрафовали на 500 евро и выслали из города.

Совет Евросоюза предложил допускать блогеров на саммиты и отдельные министерские встречи. Инфлюенсеры смогут посещать посещать штаб-квартиру в Брюсселе, но им запретят задавать вопросы политикам. Инициатива вызвала критику среди дипломатов и Международной ассоциации прессы.

Об этих и других темах – в эфире телеканала Москва 24.