Новости последнего часа: Слуцкий заявил, что спецоперация прошла точку невозврата

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Специальная военная операция на Украине прошла точку невозврата. Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Импорт российского газа в Испанию с января по июль вырос на 15%, свидетельствуют данные компании Enagas.

ООН отреагирует, если ЕС введет запрет на выдачу виз россиянам, сказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

