Новости мира: переговоры Израиля и ХАМАС завершились в Каире

Переговоры в Каире по урегулированию конфликта в секторе Газа с участием представителей Израиля и ХАМАС завершились, сообщают местные информационные агентства. Достичь соглашения не удалось. Более того, представители ХАМАС решили сократить с 33 до 10 число заложников, которых готовы отпустить на первом этапе сделки.

Между тем на территории российского посольства в Токио прошла акция "Бессмертный полк". Там организовали концертную программу с песнями военных лет. Кроме того, для собравшихся развернули полевую кухню. Всего в акции приняли участие около 300 человек.