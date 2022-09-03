Подачу энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории приостановили

После обстрела ВСУ Запорожской АЭС прекратилась подача энергии на подконтрольные Киеву территории. Это произошло из-за повреждения линий электропередачи. До этого украинский десант пытался захватить АЭС. Более 250 украинских военных и наемников планировали высадиться в районе станции. Однако российским военным удалось сорвать их планы.

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