Москвичам рассказали о самых заметных мировых событиях.

Так, в Тель-Авиве продолжаются акции протеста против премьера Биньямина Нетаньяху. Тысячи людей требуют отставки политика и досрочных выборов. Предыдущие митинги полиция подавляла грубой силой, теперь толпу разгоняют спецназовцы на мини-квадроциклах.

Рыбацкий город на юго-западе Исландии внезапно опустел. Всех жителей эвакуировали из-за угрозы извержения вулкана. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.