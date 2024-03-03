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Новости

03 марта, 11:30

Политика

Москвичам рассказали о самых заметных мировых событиях

Москвичам рассказали о самых заметных мировых событиях

В столице провели тестовое голосование перед выборами президента

Система электронного голосования выдержала беспрецедентное количество атак

716 тыс москвичей приняли участие в тестовом голосовании перед выборами

В тестовом голосовании перед выборами в Москве приняли участие 716 тыс человек

Уже 500 тыс москвичей протестировали систему электронного голосования

За полтора часа в тестовом голосовании приняли участие 400 тысяч человек

В Москве началось тестовое голосование перед выборами президента

Новости мира: около 150 фермеров провели акцию протеста на площади Шарля де Голля

Новости мира: тысячи человек перекрыли магистраль Каракаса во время акции против США

Москвичам рассказали о самых заметных мировых событиях.

Так, в Тель-Авиве продолжаются акции протеста против премьера Биньямина Нетаньяху. Тысячи людей требуют отставки политика и досрочных выборов. Предыдущие митинги полиция подавляла грубой силой, теперь толпу разгоняют спецназовцы на мини-квадроциклах.

Рыбацкий город на юго-западе Исландии внезапно опустел. Всех жителей эвакуировали из-за угрозы извержения вулкана. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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