"Актуальный репортаж": россиянам рассказали о мошеннической схеме перегона машин

В Москве задержали мошенников, которые заработали порядка 150 миллионов рублей. Они должны были пригнать машины из-за рубежа, но после того, как клиенты вносили полную предоплату, на связь с заказчиками больше не выходили.

Десятки людей пострадали из-за подобной мошеннической схемы. Пострадавших оказалось так много, что они организовали специальную группу в соцсетях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.