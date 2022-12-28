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Общество

"Актуальный репортаж": россиянам рассказали о мошеннической схеме перегона машин

"Актуальный репортаж": россиянам рассказали о мошеннической схеме перегона машин

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В Москве задержали мошенников, которые заработали порядка 150 миллионов рублей. Они должны были пригнать машины из-за рубежа, но после того, как клиенты вносили полную предоплату, на связь с заказчиками больше не выходили.

Десятки людей пострадали из-за подобной мошеннической схемы. Пострадавших оказалось так много, что они организовали специальную группу в соцсетях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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