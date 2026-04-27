В Москве 27 апреля выпало две трети месячной нормы осадков. Из-за ветра и мокрого снега в городе и области повалено более 100 деревьев.

Некоторые сервисы каршеринга временно убрали из аренды автомобили на летней резине. По словам пресс-секретаря сервиса кикшеринга Дениса Балакирева, электросамокаты тоже стоят на паузе. Техника выдерживает влагу, но ездить сейчас небезопасно.

Автоэксперт Дмитрий Золотов советует водителям на летней резине отказаться от поездок и по возможности пользоваться общественным транспортом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.