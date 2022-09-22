Военкоматы начали отбор военнослужащих запаса в РФ

Военкоматы по всей стране начали отбор военнослужащих запаса, которым предстоит прийти на сборы. Сначала они должны получить повестку.

В указе президента нет деталей, кого именно будут призывать. Документ предоставил право отбора военным.

Какие разряды запаса существуют и какие категории подлежат частичной мобилизации в первую очередь? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.