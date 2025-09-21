Россия стала первой в мире по доле женщин в населении. По данным одной из аналитических компаний, прекрасного пола в России – 63%, а мужчин – 37%. Если смотреть по возрасту, то мужчин больше в группах до 35 лет.

Среди тех, кто старше 35, наоборот, преобладает число женщин. Также число женщин доминирует в США, Бразилии, Мексике, Японии, Таиланде и Германии. Мужчин больше в Китае, Индии, Пакистане, Нигерии, Египте и Иране.

