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Новости

21 июля, 12:00

Общество

"Мемология": Пингвин

"Мемология": Пингвин

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"Мемология" в яркой форме расскажет о самых значимых общемировых мемах из современной культуры.

Пингвин-каламбурист – мем с нарисованным пингвином в очках, который держит в руке телефон и говорит каламбурами. Мем возник в 2017 году.

Птица говорит: "Алло, это…?", а затем звучит просьба, в зависимости от адресата звонка. Например: "Алло, это станция? Станцуйте!" или "Алло, это пожарная? Пожарьте мне картошечки".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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