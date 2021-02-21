Из-за снегопада в столице увеличилось число ДТП

Из-за аварии на Дербеневской набережной ограничили движение. Из-за снегопада количество ДТП увеличилось.

"Наши снегосплавные пункты, а их в ведении Мосводоканала 35 в городе Москве принимают снег в штатном режиме. Мы совершенно выдерживаем регламент, несколько минут на машину, поэтому даже если скопление машин 5-10 перед снесплавным пунктом собирается, то мы это все достаточно быстро обрабатываем и грузовики уезжают дальше забирать снег. Работа постоянная, она не останавливается круглосуточно и все в штатном режиме", –рассказал официальный представитель АО "Мосводоканал" Андрей Сидоренко.

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