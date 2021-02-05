Московский зоопарк призвал повторять за пандами и зимой кататься на горке

Видео: пресс-служба Московского зоопарка

Московский зоопарк показал, как обитающая там панда катается с горки.

"Если вы уже устали от зимы, снега и метелей, посмотрите на нашу панду Диндин. Камеры в вольере засняли, как малышка катается с горки", – сообщили в пресс-службе зоосада.

Москвичей призвали "брать пример" с Диндин и почаще кататься зимой с горок.

В июле 2020 года панды Жуи и Диндин, проживающие в Московском зоопарке, отметили дни рождения. Диндин исполнилось три года 30 июля, а Жуи 31 июля – четыре года. На тот момент животные проживали в Москве уже год.

