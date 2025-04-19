Нутрициолог рассказала, как выбрать полезную консервированную фасоль

Как рассказала нутрициолог Тамара Синько, в консервированной фасоли много аминокислот и пищевых волокон, которые помогают поддерживать здоровье кишечника, уровень холестерина и сахара в крови. Красную фасоль чаще используют в салатах и горячих блюдах – она дает ощущение сытости.

Белая – мягче, с легким сладким вкусом, чаще идет в супы. При выборе консервированной фасоли важно, чтобы упаковка была целой, фасоль занимала не менее 60% от объема, а состав был простым – только бобовые, вода, соль или сахар.

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