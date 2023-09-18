Новости часа: МЧС предупредило о сильном тумане в Москве с видимостью до 500 метров

МЧС сообщило о сильном тумане с видимостью до 500 метров в Москве. Предупреждение будет действовать до 08:00 19 сентября.

Нелегально возведенный склад площадью более 500 квадратных метров снесли на юге столицы. Об этом сообщили в Госинспекции по недвижимости.

Около 15 миллионов тюльпанов высадят на столичных клумбах к следующему сезону, заявил исполняющий обязанности заммэра Петр Бирюков.