Москвичам открыли доступ к электронной медкарте

Москвичи теперь могут получить доступ к своей электронной медицинской карте. Под рукой всегда будут результаты анализов, назначения врача и история болезни. Чтобы сервис заработал необходимо подать заявку.

"Для всех уже является нормой и банальностью, что в Москве действует единая информационная система. Это единственный регион, который имеет свою отраслевую единую систему, которая, конечно, упрощает все вопросы формирования единого цифрового контура", – заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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