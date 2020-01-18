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18 января 2020, 12:15

Общество

Москвичам открыли доступ к электронной медкарте

Москвичам открыли доступ к электронной медкарте

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Москвичи теперь могут получить доступ к своей электронной медицинской карте. Под рукой всегда будут результаты анализов, назначения врача и история болезни. Чтобы сервис заработал необходимо подать заявку.

"Для всех уже является нормой и банальностью, что в Москве действует единая информационная система. Это единственный регион, который имеет свою отраслевую единую систему, которая, конечно, упрощает все вопросы формирования единого цифрового контура", – заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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