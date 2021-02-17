В МВД начали проверку в школе, где ученики разыграли массовые беспорядки

В Нижневартовске МВД проверяют школу, где для учеников придумали весьма необычное развлечение. Детей разделили на демонстрантов и омоновцев и разыграли в спортзале массовые беспорядки. Старшеклассников со щитами и дубинками выстроили в шеренгу, а другие ученики начали закидывать сверстников мячами.

В городском департаменте образования уже прокомментировали случившееся. Там рассказали, что детям просто объясняли, как стать росгвардейцем, в какие вузы для этого поступать и так далее. При этом теоретическую часть занятия проводили не учителя, а представители силовых ведомств. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.