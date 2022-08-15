Распродажа шведской сети магазинов IKEA закончится 15 августа

Распродажа IKEA закончится 15 августа. На сайте осталось мало товаров. Онлайн-кассы пообещали закрыть в 20:00.

Полтора месяца покупатели стояли в электронных очередях и составляли корзину товаров на скорость – за 10 минут. Запасы на складах подошли к концу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.