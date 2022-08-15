Чат-бот ответит на вопросы о программе "Миллион призов"

Москвичи смогут задать все вопросы о программе "Миллион призов" чат-боту. Он заработал в приложении Telegram. Бот подскажет условия участия в акции, расскажет о партнерах и призах, которые можно выиграть, а также о сроках проведения розыгрышей.

Участниками программы "Миллион призов" станут москвичи, которые проголосуют онлайн на выборах муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября. Будет разыграно 100 автомобилей и специальные баллы, которые затем можно будет обменять на промокоды у партнеров программы. Среди них – магазины одежды, обуви, детских товаров и товаров для дома.

Кроме того, выигрыш можно потратить на поход в кафе или ресторан, пополнение карты "Тройка" или направить на благотворительность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.