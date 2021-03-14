В ближайшие дни москвичей ждет ветер с дождем и гололедица. В понедельник температура воздуха поднимется до плюс 3 градусов. При этом порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду.

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