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12 апреля, 17:45

Общество

Новый сезон ежегодного волонтерского проекта "Время добра" стартовал в Москве

Новый сезон ежегодного волонтерского проекта "Время добра" стартовал в Москве

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В Москве стартовал новый сезон ежегодного волонтерского проекта "Время добра". Москвичи могут попробовать себя в разных направлениях волонтерской деятельности, ведь проект подготовил более 20 мероприятий.

Один из участников проекта – фонд "Дари еду", который готовит обеды для нуждающихся и развозит их по домам. Меню составляют, исходя из нескольких критериев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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