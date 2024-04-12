Новый сезон ежегодного волонтерского проекта "Время добра" стартовал в Москве

В Москве стартовал новый сезон ежегодного волонтерского проекта "Время добра". Москвичи могут попробовать себя в разных направлениях волонтерской деятельности, ведь проект подготовил более 20 мероприятий.

Один из участников проекта – фонд "Дари еду", который готовит обеды для нуждающихся и развозит их по домам. Меню составляют, исходя из нескольких критериев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.