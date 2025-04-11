Эксперт рассказала, как выбрать ортопедическую подушку

Эксперт Диана Агаджанян рассказала, как выбрать ортопедическую подушку. По ее словам, важно определиться с материалом наполнителя подушки. Например, пена с эффектом памяти подстраивается под форму головы и шеи, но такие подушки быстро нагреваются.

Можно присмотреться к подушкам с латексом. Это натуральный материал, он упругий и долговечный. Изделия из латекса хорошо поддерживают шею и не деформируются со временем. Перед покупкой желательно протестировать подушку в магазине и полежать на ней.

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