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11 апреля, 08:00

Общество

Эксперт рассказала, как выбрать ортопедическую подушку

Эксперт рассказала, как выбрать ортопедическую подушку

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Эксперт Диана Агаджанян рассказала, как выбрать ортопедическую подушку. По ее словам, важно определиться с материалом наполнителя подушки. Например, пена с эффектом памяти подстраивается под форму головы и шеи, но такие подушки быстро нагреваются.

Можно присмотреться к подушкам с латексом. Это натуральный материал, он упругий и долговечный. Изделия из латекса хорошо поддерживают шею и не деформируются со временем. Перед покупкой желательно протестировать подушку в магазине и полежать на ней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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