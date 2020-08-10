В Санкт-Петербурге прошел фестиваль серферов

Более двух тысяч серферов проплыли по рекам и каналам в Санкт-Петербурге в эти выходные. Там прошел уже традиционный карнавал на воде. Главное условие для участия – доска с веслом и оригинальный костюм.

Зрители, которые собрались на набережной, увидели пиратов, царей, принцесс и чудовищ, котиков и динозавров и даже деда Мазая с зайцами. А возглавил заплыв небольшой пароход "Саблино", который пускал из трубы густой ароматный дым от сосновых поленьев.

На фестиваль приехали гости почти из 100 российских городов и десяти стран мира. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.