Пограничники начали проверять россиян на платежеспособность при въезде в ЕС

Пограничники стали проверять россиян на платежеспособность при въезде в Евросоюз. И если раньше спасал банковский пластик, то теперь без наличности не обойтись.

Сколько брать с собой денег? И законен ли вообще такой фильтр? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.