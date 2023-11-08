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08 ноября, 13:15

Общество

Попова заявила о начале очередной волны заболеваемости COVID-19 в РФ

Попова заявила о начале очередной волны заболеваемости COVID-19 в РФ

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Началась вторая за эту осень волна заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее данным, число заразившихся за месяц выросло в два раза, а за неделю регистрируют до 36 тысяч случаев. 30% от общего числа заболевших приходится на три региона – Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

Однако в Роспотребнадзоре не считают необходимой вакцинацию от COVID-19 в этом сезоне, так как серьезных рисков осложнений нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
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