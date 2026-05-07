Москвичам показали внутреннюю кухню радиостанции Москва FM

На гребне радиоволны: зрители Москвы онлайн получили возможность увидеть внутреннюю кухню радиостанции Москва FM. В честь Дня радио ведущие Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева пообщались со звездами эфира и узнали, как устроены рабочие будни радийщиков.

Москва FM – городское информационное радио, которое вещает в столице на частоте 92.0 FM с 1 февраля 2013 года. В фокусе внимания – все, что интересует современных жителей мегаполиса: самые обсуждаемые и актуальные темы, мнения экспертов, тематические рубрики и сообщения слушателей.

Одной из самых популярных программ радиостанции является утреннее шоу "Встань москвичом". Его ведущие Наталья Пешкова и Роман Карлов стали гостями трансляции.

Сколько людей участвует в подготовке обычного радиоэфира? Высыпаются ли ведущие утреннего шоу? Правда ли, что в студии они сидят в домашней одежде? Об этих и других интересных моментах из жизни радиостанции – в эфире Москвы онлайн.