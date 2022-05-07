После репетиции военная и бронированная техника возвращается на временную площадку

После репетиции парада военная и бронированная техника возвращается на временную площадку в столичный район Печатники. Из-за градостроительных планов в этом году пункт сбора был перенесен туда из привычной точки сбора в Нижних Мневниках.

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