В Южном Медведкове спасли кошку, застрявшую в батарее в подъезде

Домашняя кошка стала виновницей спасательной операции, которая развернулась в Южном Медведкове. Она вышла из квартиры, когда хозяйка мыла полы на лестничной клетке, а затем испугалась и забралась под батарею в подъезде. Выбраться оттуда самостоятельно животное не смогло. Как рассказала хозяйка, кошка живет с ней уже 13 лет и напоминает об очень дорогом человеке. Консьерж помогла пожилой женщине обратиться в службу 112. На помощь приехали добровольцы "Спасрезерва". Они вскрыли металлический короб и освободили беглянку.

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