Новости регионов: в Анапе заработает единый центр по спасению птиц

В Анапе с сегодняшнего дня заработает единый центр по спасению птиц. Как рассказали в местной администрации, в нем будут работать около 500 человек. Они будут помогать пернатым, которые пострадали от нефтепродуктов, попавших в море и на территорию пляжей.

На центральной площади Владивостока начался праздник пельменя. Ведущие рестораторы города готовят знаменитое русское блюдо и бесплатно угощают им всех желающих.

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