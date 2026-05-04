Москвичам рекомендовали использовать солнцезащитный крем

Понедельник, 4 мая, стал самым теплым днем в Москве с начала 2026 года. Температура поднялась до 23 градусов, а в ближайшие дни ожидается до 27. На фоне потепления врачи напоминают о необходимости защищать кожу от солнца.

Врач-дерматокосметолог Елизавета Бобина отмечает, что солнечные лучи уже достаточно активны и могут вызывать гиперпигментацию и сосудистые реакции. В связи с этим необходимо использовать крем с SPF-защитой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.