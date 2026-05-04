Более 15 тысяч россиян обратились к врачам с укусами клещей с начала весны

В России 18 тысяч человек обратились к врачам с укусами клещей с начала весны. В последние две недели показатели выросли в три раза. Из-за аномально теплой весны насекомые стали активными раньше обычного, поэтому в майские праздники риск встречи с клещами возрастает из-за пикников и отдыха на природе.

Эксперт по выживанию Эдуард Халилов посоветовал заправлять штаны в носки, а в штаны – футболку. Также следует делать регулярный осмотр каждые полчаса, так как клещи ползут снизу через траву. Присосавшегося клеща нужно вытащить и отправить в лабораторию на исследование.

