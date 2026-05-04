Прохладная и дождливая погода ожидается в Москве в День Победы

В День Победы, 9 мая, в Москве ожидается прохладная и дождливая погода. По предварительным прогнозам, выпадет более 40% месячной нормы осадков, дожди будет сопровождать порывистый ветер.

Температура воздуха не поднимется выше 14 градусов, что на 5–6 градусов прохладнее климатической нормы. Нижняя кромка облачности опустится до 100–300 метров, что исключает групповой пролет боевой авиации.

