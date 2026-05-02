Танк ТТ-26 представили в парке "Патриот" в Москве

В московском парке "Патриот" показали танк ТТ-26, который участвовал в боевых действиях еще в 30-е годы прошлого века. Его представили на динамическом показе техники военного и послевоенного периода.

В мировую историю ТТ-26 вошел как первый беспилотный танк, принимавший участие в вооруженных конфликтах. Сейчас это единственный экземпляр ТТ-26, и он находится на ходу после реставрации. Танк был восстановлен почти полностью, включая двигатель, трансмиссию и ходовую часть.

