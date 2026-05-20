В Москве появятся семь новых суперколледжей с современными лабораториями и мастерскими

В Москве планируют построить 7 новых суперколледжей, 3 из которых уже спроектированы в Коммунарке, Южном Тушине и Филевском парке. Внутри образовательных комплексов предусмотрены амфитеатры, медиатеки, выставочные зоны и современные лаборатории для практической подготовки студентов.

Сейчас в столичных колледжах обучение строится с упором на практику, которая занимает более 70 процентов учебного процесса. В Москве уже открыто свыше 1 500 обновленных мастерских, а к 2031 году планируется модернизировать все колледжи города.