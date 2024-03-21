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21 марта, 16:30

Наука

Корабль "Союз МС-25" отправится на МКС 21 марта

Корабль "Союз МС-25" отправится на МКС 21 марта

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В четверг, 21 марта, пилотируемый корабль "Союз МС-25" отправится на Международную космическую станцию. На борту находятся космонавт Олег Новицкий, участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская, а также астронавт NASA Трейси Дайсон.

Полет пилотируемого корабля пройдет по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и займет примерно 3 часа 19 минут. Стыковка "Союза МС-25" к узловому модулю "Причал" российского сегмента МКС состоится в 19:40 по Москве. Корабль пробудет на орбите 186 суток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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