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Новости

30 апреля, 19:45

Общество

Новости часа: Собянин заявил о возвращении школьников из Большой арктической экспедиции

Новости часа: Собянин заявил о возвращении школьников из Большой арктической экспедиции

Новости часа: Собянин заявил об увеличении числа туристов в Москве к 2030 году

Собянин: уникальная спецтехника помогает бесперебойной работе метро Москвы

Новости часа: школьники и студенты вернулись в Москву из Большой арктической экспедиции

Собянин рассказал о возвращении юных москвичей из Большой арктической экспедиции

Собянин: юные полярники из Москвы вернулись из Большой арктической экспедиции

Собянин: 24,5 млн туристов посетили Москву в 2023 году

Собянин рассказал о благоустройстве объектов образования в Москве в 2024 году

Собянин рассказал о благоустройстве 120 территорий объектов образования в 2024 году

Новости часа: ремонт идет в Центре театра и кино и в "Хоре солистов" в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские школьники и студенты вернулись из Большой арктической экспедиции. Об этом рассказал Сергей Собянин.

С 1 мая в Москве появятся спасатели на мотоциклах. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

К концу недели в столице ожидаются похолодание и заморозки. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

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