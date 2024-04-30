Новости часа: Собянин заявил о возвращении школьников из Большой арктической экспедиции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские школьники и студенты вернулись из Большой арктической экспедиции. Об этом рассказал Сергей Собянин.

С 1 мая в Москве появятся спасатели на мотоциклах. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

К концу недели в столице ожидаются похолодание и заморозки. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.