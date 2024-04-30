30 апреля, 19:45Общество
Новости часа: Собянин заявил о возвращении школьников из Большой арктической экспедиции
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские школьники и студенты вернулись из Большой арктической экспедиции. Об этом рассказал Сергей Собянин.
С 1 мая в Москве появятся спасатели на мотоциклах. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
К концу недели в столице ожидаются похолодание и заморозки. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.