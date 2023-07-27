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Собянин открыл после реконструкции московский городской вокзал Тимирязевская МЦД-1

Собянин открыл после реконструкции московский городской вокзал Тимирязевская МЦД-1

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Московский городской вокзал Тимирязевская, который объединил станцию D1, Серпуховско-Тимирязевскую линию метро и наземный транспорт, открыт после реконструкции. Работы по комплексной реконструкции станции начались в 2019 году и проводились без остановки движения поездов.

На открытии присутствовал мэр столицы Сергей Собянин. Он поблагодарил занимавшихся реконструкцией железнодорожников и назвал обновленный вокзал "совместным с ними проектом".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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