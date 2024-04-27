Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 16:45

Новости

Новости часа: с 28 апреля до 12 мая столичные службы будут работать в усиленном режиме

Новости часа: с 28 апреля до 12 мая столичные службы будут работать в усиленном режиме

Собянин: в праздники городские службы будут работать в усиленном режиме

Новости часа: Москва передаст Донецку и Луганску остановки общественного транспорта

Новости часа: Москва открыла сезон фонтанов

Новости часа: сезон фонтанов начался в Москве

Сергей Собянин объявил о начале сезона фонтанов в Москве

Собянин: в столице открыт сезон фонтанов

Новости часа: Москва передаст в Донецк и Луганск более 50 остановочных павильонов

Собянин принял решение передать Донецку и Луганску новые остановочные павильоны

Новости часа: уникальные технологии строительства мостов применяют в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве с 28 апреля до 12 мая городские службы будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Плановые отключения горячей воды в Москве начнутся с 14 мая, график уже опубликован. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

"Черемуховые холода" с вероятностью заморозков придут в Москву в начале мая. Об этом заявили синоптики.

Читайте также
мэр МосквыгородобществопогодавидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика