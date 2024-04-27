Новости часа: с 28 апреля до 12 мая столичные службы будут работать в усиленном режиме

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве с 28 апреля до 12 мая городские службы будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Плановые отключения горячей воды в Москве начнутся с 14 мая, график уже опубликован. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

"Черемуховые холода" с вероятностью заморозков придут в Москву в начале мая. Об этом заявили синоптики.