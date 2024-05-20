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20 мая, 17:37

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UPI: в Токио местные власти объявили войну енотам, угрожающим урожаю

В Токио местные власти объявили войну енотам, угрожающим урожаю

Фото: 123RF/nialat

В Токио местные власти пытаются справиться с нашествием енотов, сообщает UPI.

По информации издания, животные угрожают местному урожаю и вгоняют фермеров в убытки.

За последние 10 лет число енотов, живущих в окрестностях Токио, резко увеличилось. К примеру, если раньше насчитывалось 100 особей, то теперь в черте мегаполиса числится примерно 2 тысячи этих животных.

Специалисты считают, что такой резкий скачок популяции связан с тем, что местные жители раньше держали енотов в качестве домашних животных, однако со временем отказывались от них и выкидывали на улицы. Оказавшись без присмотра, еноты начали причинять ущерб урожаю.

По данным министерства сельского хозяйства Японии, в 2022 году еноты нанесли ущерб урожаю на сумму 2,8 миллиона долларов. Местные власти утверждают, что с этими животными трудно справиться, они даже начали уничтожать ловушки, расставленные специалистами.

Ранее эксперты рассказали, что ароматические средства являются самым простым способом при борьбе с котами, любящими гулять по грядкам и клумбам на дачном участке. Больше всего представители семейства кошачьих не переносят запахи цитрусовых, мяты и лаванды, заявили специалисты. Так, ароматические свечи, саше или спреи с этими ароматами можно расположить вокруг участка.

Также на территории можно посадить розмарин, чеснок или лаванду – они отпугивают кошек. Но стоит иметь в виду, что некоторые растения могут быть опасны для животных, поэтому перед посадкой необходимо проконсультироваться с ветеринаром. По мнению экспертов, эффективным способом являются репелленты для кошек. Это натуральные средства, отпугивающие четвероногих питомцев, но не наносящие им вред.

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