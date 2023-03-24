Собянин: дублер Кутузовского проспекта улучшит транспортное обслуживание 700 тыс человек

Северный дублер Кутузовского проспекта откроют до конца 2023 года. Об этом сообщил Сергей Собянин. Он рассказал, что данный дублер улучшит транспортное обслуживание 700 тысяч человек.

Мэр столицы объяснил, что эта дорога является полностью инвестиционным проектом. Шестиполосная вылетная магистраль со съездами, эстакадами и мостами растянется примерно на 20 километров.

Как северный дублер Кутузовского проспекта разгрузит другие столичные трассы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.