Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станция метро "Тютчевская" готова на 80%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Водителей в Москве попросили отказаться от поездок на личных машинах из-за снега в четверг, 23 ноября. Об этом предупреждает Дептранс столицы.

Бесплатные концерты ко Дню матери, мастер-классы и квесты пройдут в 18 парках Москвы. Информация об этом опубликована на mos.ru.