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Новости

22 ноября, 18:00

Транспорт

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Новости часа: Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Новости часа: Доходному дому на улице Забелина вернули исторический облик – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о новых уникальных экспонатах музеев столицы

Новости часа: Собянин заявил о завершении реставрации объекта культурного наследия

Новости часа: Собянин заявил о завершении реставрации объекта культурного наследия

Собянин заявил о завершении реставрации еще одного объекта культурного наследия

Новости часа: Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Тютчевская"

Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Новости часа: Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станция метро "Тютчевская" готова на 80%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Водителей в Москве попросили отказаться от поездок на личных машинах из-за снега в четверг, 23 ноября. Об этом предупреждает Дептранс столицы.

Бесплатные концерты ко Дню матери, мастер-классы и квесты пройдут в 18 парках Москвы. Информация об этом опубликована на mos.ru.

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