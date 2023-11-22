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22 ноября, 12:15

Транспорт

Мэр Москвы: 154 тыс жителей Мосрентгена получат новую станцию метро

Мэр Москвы: 154 тыс жителей Мосрентгена получат новую станцию метро

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Станция метро "Тютчевская" готова на 80%. Метро рядом с домом вскоре получат 154 тысячи жителей поселка Мосрентген.

Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Тютчевская". По словам мэра, Троицкая линия строится достаточно интенсивно, и сегодня для этой ветки историческое событие – пройдены все тоннели, а на всех станциях ведутся строительные работы.

"Тютчевская" станет восьмой по счету станцией на новой Троицкой линии. Строительство первого участка выходит на финишную прямую. В будущем она разгрузит Сокольническую, Бутовскую и Калужско-Рижскую линии метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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