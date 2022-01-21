Телемедицинский центр Москвы продолжает работать в круглосуточном режиме – Собянин

Телемедицинский центр Москвы продолжает работать в круглосуточном режиме. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

За два года врачи центра провели почти два миллиона удаленных приемов. Медики постоянно выходили с пациентами на связь и в случае ухудшения их состояния вызывали скорую помощь.

Летом прошлого года врачи телемедицинского центра также консультировали посетителей павильонов "Здоровая Москва", помогали восстановиться после болезни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.