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Новости

17 апреля, 18:30

Новости

Новости часа: 10 воздушных судов будут следить за пожарной безопасностью лесов в Москве

Новости часа: 10 воздушных судов будут следить за пожарной безопасностью лесов в Москве

Собянин внес изменения в состав правительства Москвы

Собянин: в Москве построят 16 промышленных объектов по городской программе

Собянин внес изменения в состав правительства Москвы

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах развития Парка Горького

Сергей Собянин рассказал о создании дорожного каркаса "Большого Сити"

Мэр Москвы рассказал о реализации программы реновации

Новости часа: новые дороги возле Сити улучшат транспортную доступность трех районов

Собянин: новые дороги возле Сити улучшат транспортную доступность трех районов

Новости часа: рядом с транспортным хабом "Деловой центр" построят свыше 40 км дорог

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С мая 10 воздушных судов будут следить за пожарной безопасностью лесов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве пройдет финал Кубка России по спортивному программированию. Он состоится в воскресенье, 21 апреля.

В Парке Горького к майским праздникам распустятся около 750 тысяч цветов. Об этом сообщает Мосгорпарк.

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