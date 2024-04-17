Новости часа: 10 воздушных судов будут следить за пожарной безопасностью лесов в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С мая 10 воздушных судов будут следить за пожарной безопасностью лесов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве пройдет финал Кубка России по спортивному программированию. Он состоится в воскресенье, 21 апреля.

В Парке Горького к майским праздникам распустятся около 750 тысяч цветов. Об этом сообщает Мосгорпарк.