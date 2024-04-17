17 апреля, 18:30Новости
Новости часа: 10 воздушных судов будут следить за пожарной безопасностью лесов в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С мая 10 воздушных судов будут следить за пожарной безопасностью лесов. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В Москве пройдет финал Кубка России по спортивному программированию. Он состоится в воскресенье, 21 апреля.
В Парке Горького к майским праздникам распустятся около 750 тысяч цветов. Об этом сообщает Мосгорпарк.