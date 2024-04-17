17 апреля, 16:00Новости
Новости часа: новые дороги возле Сити улучшат транспортную доступность трех районов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые дороги возле Сити улучшат транспортную доступность трех районов, дорожную связку между Большой Филевской улицей и ТТК достроят в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В столичном метрополитене возобновили обучение собак-проводников. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.
Самолет "Уральских авиалиний" планируют отправить из Дубая в Москву вечером в среду, 17 апреля. Об этом заявили в авиакомпании.