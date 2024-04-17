Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 апреля, 16:00

Новости

Новости часа: новые дороги возле Сити улучшат транспортную доступность трех районов

Новости часа: новые дороги возле Сити улучшат транспортную доступность трех районов

Собянин: новые дороги возле Сити улучшат транспортную доступность трех районов

Новости часа: рядом с транспортным хабом "Деловой центр" построят свыше 40 км дорог

Сергей Собянин рассказал о создании дорожного каркаса "Большого Сити"

Новости часа: за пожарной безопасностью лесов в Москве будут следить 10 воздушных судов

Мэр Москвы: за пожарной безопасностью лесов будут следить 10 воздушных судов

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах развития Парка Горького

Сергей Собянин сообщил о планах развития Парка Горького

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о благоустройстве улицы Бутлерова в Москве

Новости часа: мэр Москвы рассказал о реализации программы реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые дороги возле Сити улучшат транспортную доступность трех районов, дорожную связку между Большой Филевской улицей и ТТК достроят в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столичном метрополитене возобновили обучение собак-проводников. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Самолет "Уральских авиалиний" планируют отправить из Дубая в Москву вечером в среду, 17 апреля. Об этом заявили в авиакомпании.

Читайте также
мэр МосквытранспортметроживотныетуризмвидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика