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Новости

16 января, 23:00

Город

Собянин: в 2024 году планируем завершить несколько крупных транспортных проектов

Собянин: в 2024 году планируем завершить несколько крупных транспортных проектов

Более 25 тыс жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации – Собянин

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии московских технопарков

Более 25 тыс жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации – Собянин

Новости часа: в 2024 году в Москве построят более 90 км дорог – Собянин

Новости часа: более 25 тыс жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации

Более 25 тыс жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации – Собянин

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Более 25 тыс жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации – Собянин

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В 2024 году в Москве планируется осуществить несколько крупных транспортных проектов. Например, близится к финалу масштабная программа по реконструкции развязок на МКАД. Кроме того, ожидается завершение строительства финального участка МСД в четвертом квартале текущего года.

Как отметил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, в столице планируется построить больше 90 километров дорог, 30 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов. Подробнее о том, какие трассы откроют в городе, – в эфире телеканала Москва 24.

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