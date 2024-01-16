Собянин: в 2024 году планируем завершить несколько крупных транспортных проектов

В 2024 году в Москве планируется осуществить несколько крупных транспортных проектов. Например, близится к финалу масштабная программа по реконструкции развязок на МКАД. Кроме того, ожидается завершение строительства финального участка МСД в четвертом квартале текущего года.

Как отметил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, в столице планируется построить больше 90 километров дорог, 30 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов. Подробнее о том, какие трассы откроют в городе, – в эфире телеканала Москва 24.