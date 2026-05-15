Сергей Собянин подвел итоги конкурса "Педагоги года Москвы"

В столице подвели итоги конкурса "Педагоги года Москвы". Победителей в мессенджере МАХ поздравил Сергей Собянин.

Учителем года стал Константин Проскуряков, преподаватель физики школы № 2100. В номинации "Воспитатель года" выбрали Павла Дементьева из школы № 1210. Лучшим педагогом-психологом признан Владимир Лукашин из школы № 1589. Среди логопедов победила Ирина Геращенко из школы № 1151.

