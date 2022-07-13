Собянин открыл седьмой по счету флагманский центр госуслуг "Мои Документы"

Сергей Собянин открыл новый флагманский центр "Мои документы" рядом с метро "Сходненская". Расположился он в торговом центре "Калейдоскоп". Посетители центра смогут оформить там паспорт, водительское удостоверение, поставить на учет автомобиль и даже зарегистрировать брак.

Всего в Москве за 10 лет открыто 135 бюджетных учреждений. И каждый день их посещают примерно 70 тысяч человек. А следующий флагман уже скоро откроется в Западном округе на Ярцевской улице.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.