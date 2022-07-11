Собянин рассказал о начале работы крупнейшего роддома Москвы

Перинатальный центр больницы № 67 принял первых пациенток. По словам Сергей Собянина, это крупнейший роддом Москвы, в нем почти 400 коек.

Однако главное в нем не масштабы, а уникальный коллектив врачей, акушерок и медсестер, современное оснащение и максимально комфортные условия для пациенток.

В какие еще больницы закупили новое оборудование? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.